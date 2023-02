Inbraak – muziekstudio – Benschop

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 februari is ingebroken bij een muziekstudio in Benschop. De inbraak vond plaats tussen 18.30 uur zaterdagavond en 09.45 uur zondagochtend. De inbrekers zijn door het breken van een raam de studio binnen gekomen. Zij lieten een grote ravage achter. Daarnaast zijn meerdere dure gitaren, IMAC's en mengpanelen gestolen.

Omschrijving

De studio-eigenaar maakt een inventarisatie van wat er is verdwenen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. Maar de instrumenten hebben ook emotionele waarde. Dit zijn de vier gitaren van de Kensington-gitarist die zijn verdwenen; twee van het merk Fender, een Gibson les Paul, en een Crafter.

We vragen mensen om contact met ons op te nemen als u het idee heeft dat één van de gestolen instrumenten of andere apparatuur ergens te koop wordt aangeboden.

Maar verder hopen we ook dat als er mensen zijn die op de één of andere manier iets weten van deze roof óf in de nacht van 11 op 12 februari iets verdachts gezien hebben in de buurt van de studio aan het Benedeneind Noordzijde in Benschop, dat bij ons melden.