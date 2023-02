Openlijke geweldpleging – Stationshal 7B – Utrecht

Op zaterdag 17 september 2022 loopt een 33-jarige man met zijn collega rond 04:00 in de nacht over de Boulevardzijde van het stationsplein van Utrecht centraal. Ze hebben een gezellige avond gehad en zijn op weg naar de taxi’s om naar huis te gaan. Het slachtoffer wordt uit het niets zwaar mishandeld, breekt hierdoor zijn jukbeen en moet er zelfs aan geopereerd worden. Van de mishandeling zijn beelden. Wie herkent de verdachten?

Omschrijving

De vraag is nog maar of het gevoelloze gevoel aan zijn linkerzijde van zijn gezicht tijdelijk is of dat dit voor de rest van zijn leven is.