Woninginbraak – Schouw – Blaricum

Op woensdagavond 15 februari rond 20.00 uur is in een woning op de Schouw in Blaricum ingebroken door twee personen. De bewoner was op dat moment niet thuis. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving.

Omschrijving

Rond 20.00 uur kreeg de politie de melding van een inbraak in de woning. De bewoner was op dat moment niet thuis, maar zag op camera’s rond de woning dat er op dat moment werd ingebroken door twee personen. De politie ging snel ter plaatse en heeft in de buurt nog met een politiehond en helikopter gezocht naar de twee inbrekers, maar helaas zijn zij niet meer gevonden.

De politie is een onderzoek gestart naar de inbraak. Of er iets is buitgemaakt bij de inbraak maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Iets gezien?

De politie vraagt mensen die woensdagavond vóór of rond 20.00 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Schouw, en nog niet met de politie gesproken hebben, contact op te nemen via 0900-8844. Mensen die deze verdachten mogelijk hebben gezien en meer kunnen vertellen over de vluchtroute, vragen we ook om contact op te nemen.

Camerabeelden uit de omgeving, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, zijn ook zeer welkom. Deze kunt u direct via onderstaand tipformulier uploaden.