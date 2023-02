Overval – Grote Houtstraat – Haarlem

Op zaterdagmiddag 28 januari jl. is een juwelier gelegen op de Grote Houtstraat in Haarlem overvallen. Een onbekende man bedreigde het aanwezige personeel met een steekwapen en deed een greep uit de kassa. Vervolgens vertrok de overvaller in de richting van de Cornelissteeg. De man is vastgelegd camera.

Vragen

-Herkent u deze man? Wellicht in combinatie met zijn kleding, pet en schoenen

-Herkent u zichzelf op beeld? Meldt u bij de politie

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie in Haarlem via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2023019553