Woningoverval Stadskwekerij Zaandam

Laatste update: 27-02-2023 | 10:56 Zaaknummer: PL1100-2022179086 Datum delict: 30-08-2022 Plaats delict: Zaandam

Op dinsdagmorgen 30 augustus 2022 is omstreeks 04.30 uur een man overvallen in een woning aan de Stadskwekerij. Het slachtoffer is hierbij vastgebonden en meerdere keren geslagen. Hij moest zich uiteindelijk onder doktersbehandeling stellen. Er is onder meer geld buitgemaakt. De politie heeft beelden van de overvallers en één van hen kijkt tijdens zijn daad in de camera. Wie herkent de verdachte?