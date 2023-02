diefstal laptops - Kabelweg - Amsterdam

In juli 2022 worden twee bedrijven in Amsterdam slachtoffer van de diefstal van laptops. Camera’s in de bedrijven leggen een verdachte op beeld vast en het gaat hier in beide gevallen om dezelfde persoon. Wie herkent deze man?

Omschrijving

Op maandag 18 juli 2022 gaan medewerkers van een bedrijf aan de Moermanskkade even na 12.00 uur lunchen. Als zij later weer terugkomen, zien zij dat de laptops van hun bureaus zijn verdwenen. Ze zoeken nog naar de apparatuur, maar het is al snel duidelijk dat het om diefstal gaat.

Eén dag later, dinsdag 19 juli 2022, overkomt medewerkers van een bedrijf aan de Kabelweg nagenoeg hetzelfde. Ze vertrekken rond 12.00 uur om te gaan lunchen en ontdekken bij terugkomst dat er laptops missen. Ook dit bedrijf wordt slachtoffer van een dief.

Beelden verdachte

In de politieonderzoeken naar de aparte zaken is dezelfde verdachte in beeld gekomen. Deze onbekende man wordt door camera’s vastgelegd als hij bij beide bedrijven eerst rondhangt in de centrale hal en op een gegeven moment naar binnen weet te glippen door achter medewerkers aan/mee te lopen. Op dat moment heeft de man een witte tas bij zich. Die tas lijkt bij het vertrek van de man – ook gefilmd in de centrale hal – voller te zijn. Het vermoeden is dat hij de laptops in de tas mee heeft genomen.

Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Donker haar;

- Tussen de 35 en 45 jaar oud;

- Slank postuur;

- Brildragend.

Informatie delen

Herkent u de verdachte? Of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.