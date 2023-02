Mountainbiker mogelijk opzettelijk ten val gebracht in Amsterdamse Bos

In mei 2020 komt de 61-jarige Frits van de Voort in het Amsterdamse Bos hard ten val met zijn mountainbike. Het gebeurt wanneer hij van de Hazenheuvel naar beneden rijdt: onderaan de heuvel botst Frits op een houten balk die daar vermoedelijk bewust is neergelegd. De valpartij die daarop volgt leidt onder andere tot een dwarslaesie. Als gevolg van het ongeluk kiest Frits er eind vorig jaar voor om euthanasie te plegen. Frits is mogelijk opzettelijk ten val gebracht en de politie doet onderzoek naar de zaak. Rechercheurs komen heel graag in contact met mensen die informatie hebben over wat er gebeurd kan zijn, het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15000 euro uitgeloofd voor de ‘gouden tip’.

Omschrijving

Frits van de Voort is op woensdag 29 mei 2020 samen met een sportmaatje aan het fietsen in het bos. Hij begint met een opwarmronde op zijn mountainbike, vertelt zijn vriend dat de route er goed bijligt en stapt vervolgens opnieuw op de fiets. Vrij snel daarna heeft de vriend door dat er iets aan de hand is, want het duurt erg lang voordat Frits weer terug is. Hij besluit op de route te gaan kijken en ziet dan onderaan de Hazenheuvel Frits liggen. Die is hard met zijn mountainbike gevallen over een balk op de weg. De hulpdiensten worden direct ingeschakeld en in het ziekenhuis blijkt dat Frits zwaargewond is geraakt. Hij heeft vier nekwervels gebroken, een hoge complete dwarslaesie en volledige blijvende verlamming. Letsel dat zijn kwaliteit van leven dusdanig beïnvloedt dat Frits na twee jaar zware revalidatie een euthanasietraject ingaat. Op drie oktober 2022 overlijdt hij op 63-jarige leeftijd.

Mogelijk opzet in het spel

Het vermoeden bestaat dat de balk die Frits ten val heeft gebracht daar opzettelijk was neergelegd. De balk lag tijdens de opwarmronde van Frits niet op de route en niet veel later wel. Wie dat eventueel gedaan zou kunnen hebben en waarom, blijft ondanks uitvoerig onderzoek van de recherche vooralsnog onduidelijk.

Op die bewuste woensdag zelf is Frits en zijn vriend niets opgevallen. Wel waren er eerder wat aanvaringen geweest tussen de fietsgroep van Frits en wandelaars in het Amsterdamse Bos. Het ging om boze blikken, maar ook discussies over de vraag of men daar wel of niet mag fietsen. Bij een aantal wandelaars zat veel frustratie over de mountainbikers, zo merkten Frits en zijn fietsvrienden ook. In het Amsterdamse Bos is mountainbiken niet verboden, maar de fietsers moeten wel altijd rekening houden met voetgangers.

Na de val heeft de recherche contact gezocht met wandelaars en rechercheurs merkten tijdens die gesprekken ook dat er bij sommigen oprechte boosheid zit over de mountainbikers. Helaas heeft het onderzoek niet geleid naar onomstotelijk bewijs dat de balk opzettelijk door een persoon is neergelegd, al vermoedt de recherche dat wel.

Informatie gezocht

Iedereen met informatie over de zaak wordt opgeroepen om zich bij de politie te melden. De recherche hoopt op deze manier duidelijkheid te krijgen over wat er precies met Frits gebeurd is en wat hier de aanleiding voor is geweest. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15000 euro uitgeloofd voor de ‘gouden tip’.

Specifieke getuige

De recherche is specifiek op zoek naar een man die woensdag 29 mei 2020 in het bos aan het hardlopen was of daar krachttraining deed. Hij was in de buurt van de trappen waar Frits is gevallen, maar heeft niet meteen ingegrepen. Later is hij nog wel even komen kijken. Het is een vrij lange man met een donkere huidskleur en in ieder geval destijds dreadlocks. Hij was in 2020 tussen de 20 en 30 jaar oud en droeg grijze sportkleding. Hij zou een belangrijke getuige kunnen zijn die misschien heeft gezien wie de balk heeft neergelegd.

Contact met de politie

Kunt u de recherche verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.