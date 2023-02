Ontvoering jongen (15) - Tweede Jan Steenstraat - Amsterdam

Dinsdagochtend 10 januari 2023 wordt in de Tweede Jan Steenstraat een 15-jarige jongen ontvoerd. Zo’n drie kwartier later weten agenten de jongen op de A27 uit een bestelbusje te bevrijden en houden daarbij drie verdachten aan. De recherche vermoedt dat er nog meer mensen bij de ontvoering betrokken zijn geweest en heeft ook beelden van drie andere verdachten. In de hoop informatie over hun identiteiten te krijgen, geeft de politie de betreffende beelden nu vrij.

Omschrijving

Rond 08.40 uur die ochtend komt er bij de politie een melding binnen dat meerdere personen een jongen in een bestelbusje duwen. Agenten starten direct een onderzoek en het witte busje kan vervolgens getraceerd worden op de A27 ter hoogte van Groenekan. Vervolgens zetten eenheden ter plaatse de bus aan de kant en de agenten besluiten tot een uitpraatprocedure over te gaan. Hierbij worden waarschuwingsschoten gelost. In de laadruimte van de bus treffen de agenten – 45 minuten na de melding – een 15-jarige, vastgebonden, maar lichamelijk ongedeerde jongen aan. De drie mannen die bij hem in de bus zaten, worden direct aangehouden en verdacht van ontvoering. Het gaat om een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere.

Nog gezochte verdachten

Op basis van hun onderzoek naar de ontvoering vermoedt de recherche dat naast de drie reeds aangehouden verdachten meer personen bij de zaak betrokken zijn geweest. Rechercheurs onderzoeken niet alleen de ontvoering zelf, maar ook de voorbereidingen die zijn getroffen. Op camerabeelden rond de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam zijn voorafgaand aan de ontvoering drie personen te zien. De recherche denkt dat zij de omgeving daar in de gaten hielden en te linken zijn aan de drie aangehouden ontvoerders. Het gaat om twee mannen en een vrouw.

Beelden Tweede Jan Steenstraat

Ongeveer een uur voor het begin van de ontvoering loopt een vruw over de Tweede Jan Steenstraat. Rond kwart voor acht steekt ze de Van Woustraat over. Een paar minuten later is de vrouw met donker haar en zwarte lange jas beter te zien als ze terugloopt. De recherche houdt er rekening mee dat zij te maken heeft met de ontvoering en wil dringend weten wie zij is.

Ook de man die die dinsdagochtend in een portiek in de Tweede Jan Steenstraat plaatsneemt, wordt dringend gezocht. Vanaf deze trap kijkt hij uit op de plek waar de jongen even later in de bus wordt gezet.

De derde persoon die de recherche zoekt, staat 10 januari een tijd lang op een lege parkeerplek, ook op de Tweede Jan Steenstraat. Die plek houdt hij vrij voor deze witte Citroën, een auto die ook bij de ontvoering is betrokken is geweest, zo ontdekte de recherche. Op het moment dat de bestuurder uitstapt, gaat de man met het grijszwarte jack achter het stuur zitten. Opvallend detail: op deze beelden loopt de vrouw voorbij die ook op de andere beelden te zien was.

Toedracht ontvoering

Over de toedracht van de ontvoering kan op dit moment in het belang van het onderzoek nog niet veel gezegd worden, maar het slachotffer lijkt in ieder geval niet zomaar een willekeurig slachtoffer te zijn geweest dat van de straat werd getrokken en in een bestelbus gezet. Het meest waarschijnlijke scenario waar de recherche nu vanuit gaat is van een conflict dat zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden was om de jongen van 15 te ontvoeren. Met hem gaat het inmiddels naar omstandigheden redelijk.

Informatie delen

Weet u meer over de personen op de beelden, die er dus van verdacht worden meegewerkt te hebben aan de ontvoering van een minderjarige, of heeft u andere informatie over de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.