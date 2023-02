Pinnen met gestolen bankpas Mercatorplein

Omschrijving

Het slachtoffer wordt die middag rond 15.35 uur gebeld door iemand die zegt van haar bank te zijn. De zogenaamde medewerker meldt dat er geprobeerd wordt om geld van de bankrekening van het slachtoffer af te halen en dat haar bankrekening is geblokkeerd. Vervolgens verbindt de medewerker het slachtoffer diverse keren door naar andere fraudemedewerkers die haar vragen mee te werken aan het “vangen van de fraudeurs”. Het slachtoffer is ervan overtuigd dat ze te maken heeft met echte bankmedewerkers en volgt al hun aanwijzingen op. Zo installeert ze een speciaal programma op haar laptop en laat een ICT-medewerker van de bank binnen op aanraden van de medewerker aan de telefoon. Deze zogenaamde ICT-medewerker verricht diverse handelingen op haar laptop. Ook geeft het slachtoffer haar bankpassen en identifier af aan de medewerker, omdat ze in de veronderstelling is dat hij de geblokkeerde bankpassen zal omruilen voor nieuwe bankpassen.

Als de ICT-medewerker voor de tweede keer haar woning verlaat, niet meer terugkomt en het langdurige telefoongesprek met de andere medewerker opeens wordt verbroken, beseft het slachtoffer dat zij is opgelicht en bestolen. Dat staat definitief vast als blijkt dat er met de meegegeven bankpas grote geldbedragen zijn opgenomen op de Beethovenstraat en het Mercatorplein.

Beelden verdachte

De transacties op het Mercatorplein zijn op beeld vastgelegd en hier is duidelijk een verdachte op te zien. Vanwege zijn vermoedelijk minderjarige leeftijd krijgt deze verdachte van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd om zich bij de politie te melden, voordat de betreffende beelden herkenbaar getoond zullen worden.

Signalement ‘ICT-medewerker’

Of de op beeld vastgelegde verdachte ook verantwoordelijk is voor de diefstal van de bankpas, staat niet vast. Het slachtoffer omschrijft de zogenaamde ICT-medewerker als volgt:

- Man;

- Ongeveer 18-20 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Tenger postuur;

- Ongeveer 1.70 meter lag;

- Donker bruin haar, kortgeschoren aan de zijkanten en krullend bovenop;

- Sprak accentloos Nederlands met een zachte stem;

- Hij was gekleed in onder andere lichtbeige jas (tot over de heupen met capuchon) en een lichtblauwe spijkerbroek.

Informatie delen

Bent of kent u de verdachte op de beelden? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.