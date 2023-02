steekincident - Warmoesstraat - Amsterdam

In de nacht van 13 op 14 juli 2022 vindt in de Warmoesstraat in Amsterdam een steekincident plaats. Twee Engelse toeristen hebben eerder op de avond een man, de latere verdachte, ontmoet in een horecagelegenheid. Wanneer de Engelse toeristen buiten op straat met de verdachte staan te praten, ontstaat er een woordenwisseling en een handgemeen tussen hem en twee onbekende mannen. Op een gegeven moment trekt de verdachte een mes en raakt vervolgens een van de twee onbekende mannen in zijn borst. Ook een van de Engelse toeristen raakt gewond aan zijn hand. De recherche wil weten wie de verdachte is en deelt beelden van hem.

Omschrijving

Rond 01.00 uur die nacht verlaten de Engelse toeristen samen met de verdachte een bar in de Warmoesstraat. Buiten blijven de drie op straat staan en kletsen wat met elkaar. Op enig moment komen twee onbekende mannen aangelopen. Een van deze mannen start een gesprek met de vrouwelijke toerist. Daarna ontstaat een conflict tussen de verdachte en de twee mannen. Er worden over en weer klappen gegeven. Plotseling trekt de verdachte een mes en maakt stekende bewegingen. Een van de mannen wordt hierbij geraakt in zijn borst. De mannelijke toerist probeert zijn vriendin weg te halen bij het incident en raakt daardoor zelf gewond aan zijn hand, waarvoor hij ter plekke behandeld is. De man die geraakt werd in zijn borst is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een aantal dagen heeft moeten verblijven. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen en de recherche is dringend op zoek naar de identiteit van hem.



Zijn signalement is:

- Man

- Donkere huidskleur

- Zwarte dreads tot over de schouder

- 40-50 jaar

- Petje op

- Bril op



Informatie delen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.