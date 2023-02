straatroof - Spuistraat - Amsterdam

Welke twee mannen stelen hier een kostbaar horloge van een toerist? Op woensdag 31 augustus 2022 staat een man bij de ingang van een hotel op de Spuistraat in Amsterdam. Deze 35-jarige toerist staat een sigaret te roken voor het hotel waar hij verblijft. Het is dan ongeveer rond 22.45 uur. Voor de ingang van het hotel wordt hij benaderd door de twee mannen, de latere verdachten. Zij vragen hem om een sigaret, die hij aan hen geeft. Dit wordt hem niet in dank afgenomen, want na een kort afleidingspraatje, trekt één van de verdachten (NN1) hard aan de linkerarm van het slachtoffer, de arm waar hij zijn kostbare horloge draagt. Het horloge komt los. Hierop rent het duo weg. Het horloge dat bij deze straatroof gestolen is, is tienduizenden euro’s waard. Wie kent of herkent deze twee mannen op de beelden?

Omschrijving

Slachtoffer

Gelukkig is er geen fors geweld gebruikt op het slachtoffer, naast dat er fors aan zijn arm is gerukt. Het moet alsnog een heftige ervaring zijn geweest. Extra vervelend is dat het horloge, die erg kostbaar is, hem is ontnomen, bij een bezoek aan onze hoofdstad.

Signalementen

In deze zaak is er sprake van twee verdachten:

Signalement verdachte 1:

- man

- korte broek

- heel kort donker haar, kalend

- donkere schoenen met wit logo aan zijkant

Signalement verdachte 2:

- man

- lange broek

- kort donker haar, donkere baard

- draagt schoudertas

- donkere sportschoenen met dikke witte zool en wit logo aan zijkant

Vragen

Herkent u de twee mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.