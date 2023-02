Dodelijk steekincident Frederik van Eedenlaan Delft

Omschrijving

Bij dit steekincident raakten ook een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zwaar gewond. Dit steekincident vond plaats op de Frederik van Eedenlaan ter hoogte van nummer 35. Kort na het incident, na een achtervolging in Belgiƫ, is een 31-jarige man aangehouden. Deze man zit vast voor verhoor. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang, al wijzen de eerste bevindingen er op dat het incident vermoedelijk in de relationele sfeer ligt. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek. In de uitzending een getuigenoproep het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen en beelden van het incident om zo goed mogelijk een beeld te krijgen van wat er gebeurd is.