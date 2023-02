Inbraak bestelbus - Metelerkampstraat - Rijswijk

Op dinsdag 15 november rond 03.30 uur wordt er in een bestelbus die aan de Metelerkampstraat in Rijswijk staat ingebroken. Diverse goederen zijn uit de bestelbus door een onbekende man weggenomen. De inbreker is goed in beeld.

Omschrijving

De eigenaar van de Fiat bestelbus lag op dat moment te slapen. Bij deze inbraak zijn er accu's, een schuurmachine en een stofzuiger weggenomen. De inbraak is op camerabeelden vastgelegd. Daarop is te zien dat de inbreker met een puntig voorwerp iets doet bij het slot, daarna doet hij één van de achterdeuren open. Op de beelden is goed te zien dat de inbreker de weggenomen stofzuiger op zijn bagagedrager van zijn fiets zet en wegrijdt. Het is goed mogelijk dat de inbreker de andere weggenomen goederen in zijn fietstassen heeft gedaan. De inbreker rijdt weg in de richting van de Prinses Beatrixlaan. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker.