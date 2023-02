Explosie - de Heuvel - Tilburg

Laatste update: 27-02-2023 | 17:01 Zaaknummer: 2022341914 Datum delict: 27-12-2022 Plaats delict: Tilburg

Bij een shishalounge aan de Heuvel is in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 december 2022 omstreeks 02.00 uur een zwaar explosief ontploft. Er raakte niemand gewond. Wel is er veel schade aan het pand. Zo is de glazen pui aan de voorzijde volledig vernield en is het hele kozijn ontzet.