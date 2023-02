Mishandeling - Boudewijn Drenkwaartlaan - Willemstad

De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling aan de Boudewijn Drenkwaartlaan. Een 71-jarige man uit Willemstad werd daar zaterdagavond 28 januari rond 18.10 dusdanig toegetakeld door twee vermoedelijke inbrekers dat hij ernstig gewond is opgenomen in het ziekenhuis.

Omschrijving

Buurtbewoners hadden even na 18.00 uur het vermoeden dat er in een woning werd ingebroken. Ze belden 112 en twee mannen, waaronder de 71-jarige man, namen poolshoogte in een steegje achter het huis waar de inbraak aan de gang zou zijn. Ze stuitten op de twee vluchtende inbrekers. De 71-jarige man werd zwaar door hen mishandeld en vervolgens gingen ze er in een auto vandoor.

De zoon van het slachtoffer heeft de inbreker recht aangekeken in de brandgang achter het huis en daardoor hebben we een compositietekening van hem kunnen maken. Hij heeft donker haar en had die zaterdag 28 januari een dun baardje, alsof hij zich een paar dagen niet geschoren had. We denken dat hij tussen de 20 en 25 jaar oud is. Net als de man met wie hij samen was. Beiden zijn zo’n 1 meter 80 lang.

Ze zijn rennend gevlucht richting een auto die ze verderop in de wijk Kloosterblok in Willemstad klaar hadden staan. Dat was waarschijnlijk een donkerblauwe of grijze auto. Dat was een type sedan, dus met een afzonderlijke kofferbak aan de achterkant. In ieder geval beschikte deze man of de andere dader afgelopen maand over zo’n donkerblauwe of grijze auto en hopelijk heeft iemand het vermoeden wie dit zijn.

Er is een sieradenkistje meegenomen met daarin Pandora-armbanden met bedels. Verder een zilveren ketting met een rijksdaalder eraan, manchetknopen verguld met goud, een dun gouden kettinkje, een gouden hangertje met een pareltje eraan. Daar zaten ook nog zilveren horloges en nog wat zilveren ringen in. Misschien hebben de daders die bij een juwelier of een opkoper proberen te slijten na 28 januari. Dat willen we heel graag weten.