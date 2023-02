Bedrijfsinbraak - Ruysdealbaan - Eindhoven

Omschrijving

Deze dief was al vroeg op pad. Half vijf in de ochtend om precies te zijn. Wanneer hij op 15 januari een garagebedrijf aan de Ruysdaelbaan voorbijloopt, bedacht hij zich dat hier vast wel iets te halen zou zijn. Met een steen slaat hij een raam in en springt naar binnen en staat ook net zo snel weer buiten. Met een kostbare laptop in zijn handen gaat hij er vandoor. We hebben haarscherpe beelden van de man. Wie weet wie hij of waar we hem kunnen vinden?