Diefstal - Kruisstraat - Eindhoven

Deze man pleegde een diefstal in een restaurant in Eindhoven. Wie weet waar we hem kunnen vinden?

Omschrijving

Het is 1 januari wanneer een schoonmaakster aan het werk is in een eetgelegenheid aan de Kruisstraat in Eindhoven. Op het moment dat zij even achter is, loopt er een man de zaak binnen. Hij kijkt even rustig om zich heen en loopt dan naar de kapstok. De man voelt in de jaszakken van jas van de schoonmaakster die daar hangt. Als daar niets in zit gaat hij verder met zijn zoektocht naar waardevolle spullen. Hij loopt richting de kassa en probeert deze open te maken maar zonder succes. Dan pakt hij twee telefoons van de eigenaresse en neemt deze mee. Wat de man niet weet is dat alles is gefilmd.

We hebben duidelijke beelden van de dader. Wie is deze man? (Her)ken jij hem? Laat het ons weten. Tippen kan in onderstaand tipformulier of bel 0900-8844.