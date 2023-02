Diefstal - Meent - Veldhoven

Omschrijving

We laten zien hoe een elektrische fietsendiefstal in zijn werk gaat. We laten beelden zien van twee mannen die op 7 oktober 2022 meerdere fietsen van medewerkers van de gemeente Veldhoven weghalen. Met waarschijnlijk een slijptol maken ze het hek open van de afgesloten fietsenstalling. Kostbare fietsen worden meegenomen. We hebben duidelijke beelden en een duidelijke vraag: wie denkt te weten wie dit zijn? Maar ook, is u opgevallen dat er elektrische fietsen ergens te koop aangeboden zijn tegen een wel heel aantrekkelijke prijs? Laat het dan ook weten!