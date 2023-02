Mishandeling - Buitenpepersdreef - 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Op vrijdag 16 september 2022 passeren twee mannen elkaar op de Derde Buitenpepers in Den Bosch. Beide mannen zijn dan in het gezelschap van een vrouw.

In het voorbijgaan botsen de mannen tegen elkaar aan. Dan ontstaat er een woordenwisseling tussen beide die al snel uitmondt in een vechtpartij. De ene man loopt naar de andere man toe en geeft hem meerdere vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer probeert zich dan te verdedigen en rent weg naar de hoofdingang van een supermarkt op de Buitenpepersdreef. In zijn vlucht krijgt hij nog een paar klappen op zijn achterhoofd en op zijn lichaam. Zo snel dat de vechtpartij begon, houdt deze dan ook weer op. De man die de klappen uitdeelt, wordt door de vrouw die in zijn gezelschap was, meegetrokken. Het slachtoffer hield aan de mishandeling pijn aan zijn hoofd, kaak en tanden over.

Hebt u nog informatie?

Wij doen onderzoek naar deze mishandeling. Herkent u de man op de foto? Dan komen we graag met u in contact

Alle informatie, ook camerabeelden, zijn erg waardevol. Hebt u nog informatie? Bel dan met de politie: 0800-6070. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 ā€“ 7000). U kunt ook een tipformulier op deze pagina invullen.