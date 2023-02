Overval - Best - Getuigen

Wij zoeken getuigen van een overval op een cafetaria in Best op dinsdag 7 februari.

Omschrijving

Het is 16.50 uur als in een cafetaria in Best aan de Oirschotseweg mensen in rij staan om hun bestelling te doen. Als er een jongeman aan de beurt is blijkt dat hij het heeft gemunt op de het geld wat in de kassa zit. Hij laat de medewerker weten dat de kassa open moet en dat hij de inhoud van de kassa moet hebben. Daarbij laat hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp zien.

De medewerker doet meteen wat hij vraagt en geeft hem het geld uit de kassa. De man loopt dan weg richting het station in Best. Een zoektocht in de omgeving heeft niets opgeleverd.

Een overval onder bedreiging van geweld kan erg ingrijpend zijn. Daarom is aan de medewerkers slachtofferhulp aangeboden.

Signalement dader:

Man met een normaal postuur. Tussen de 20 en 21 jaar oud. Ongeveer 1.90m groot. Hij droeg zwarte kleding en een spijkerbroek.

Hebt u nog informatie?

Wij doen onderzoek naar deze overval. Een buurtonderzoek dat we later die avond hebben gedaan is daar onderdeel van.

Alle informatie, ook camerabeelden, zijn erg waardevol. Hebt u nog informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier op deze pagina invullen.