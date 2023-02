Overval - Hoofdstraat - Helmond

Omschrijving

Op maandag 23 januari, rond 8.20 uur, werd de Aldi aan de Hoofdstraat overvallen door deze vrouw. De kassière werd met een mes bedreigd. Na de overval is de vrouw de winkel uit gerend, linksaf de parkeerplaats op. Uit verder onderzoek hebben we helaas niet kunnen achterhalen welke vluchtroute ze verder heeft afgelegd. Zoals op de foto te zien is zijn we op zoek naar een blanke vrouw van ongeveer 1.55 lang. Ze droeg een zwarte jas met capuchon tot over haar heupen. De jas had gouden knopen en ritsen aan de voorzijde. Verder droeg ze een zwarte broek met wijdere pijpen en (deels) zwarte schoenen met een soort puntjes aan de voorzijde van de zool. Ze had een witte stoffen Action tas bij zich.

De overval heeft behoorlijk veel impact gemaakt op de medewerkster van de winkel. Deze vrouw willen we opsporen! De vrouw is nu nog onherkenbaar in beeld gebracht omdat we denken dat haar omgeving haar zeker zal herkennen of dat ze zichzelf bij ons meldt bij het zien van deze foto. Gebeurd dat niet, dan zullen we haar volgende week herkenbaar in beeld brengen. Weet jij waar we haar kunnen vinden? Laat het ons weten! 0900-8844.