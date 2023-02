Spoofing met pinfraude – diverse locaties – Waalre, Aalst

Laatste update: 22-02-2023 | 08:31 Zaaknummer: 2022201297 Datum delict: 12-09-2022 Plaats delict: Waalre

Het komt helaas regelmatig voor; spoofing. Nu weer een oudere dame die slachtoffer is geworden en waarvan geld is gestolen. Op maandag 12 september 2022 wordt zij gebeld door de 'bank'. Er zouden verdachte omstandigheden zijn met haar rekening en ze moest haar pinpas en pincode opgeven. Vervolgens kwam een man aan de deur en nam alles mee. We hebben beelden van de verdachte en zoeken je hulp. Herken je degene op de foto's? Neem dan contact met ons op via 0800-6070