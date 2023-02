Spoofing met pinfraude - Hofstraat - Deurne

Laatste update: 13-02-2023 | 15:46 Zaaknummer: 2022250395 Datum delict: 10-11-2022 Plaats delict: Deurne

In Deurne werd een 86-jarige vrouw opgelicht door een nepbankmedewerker. De vrouw werd opgebeld met de smoes dat er iets mis was met haar bankrekening. Even later komt er iemand aan de deur om de bankpas en pincode op te halen.