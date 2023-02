Woninginbraak - Princenlant - Boxtel

Omschrijving

Op 22 oktober 2022 wordt er in ingebroken in een woning in Boxtel. Er wordt van alles meegenomen waaronder sieraden van Swarowski, kostbaar servies van Royal Albert, gouden munten en een gouden tientje en een spaarpot met een paar honderd euro aan contanten. Twee vrouwen en een man proberen nog aan het zicht van de camera te ontkomen, maar ze staan er toch op. Helpt u mee ze te vinden? Wie zijn deze drie? Uw tips door via de bekende kanalen.