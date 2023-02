Woninginbraken – Venray

In het werkgebied van politie basisteam Venray-Gennep heeft de afgelopen weken een groot aantal woninginbraken of pogingen daartoe plaatsgevonden. Sinds 1 januari van dit jaar zijn er in Venray 16 meldingen geweest waarbij inbrekers in woningen inbraken of een poging daartoe deden. In het hele werkgebied van het basisteam staat deze teller nu op 34. Gelet op de omstandigheden en de manier van werken gaat de politie ervan uit dat het om dezelfde dadergroep gaat.

Omschrijving

Ondanks uitgebreid buurtonderzoek en onderzoeken door de forensische opsporing is het nog niet gelukt om de verdachten aan te houden. Bij een poging om bij een woning in te breken op de Overloonseweg in Venray zijn de verdachten vastgelegd op beelden van een bewakingscamera.

De politie is op zoek naar de personen op de foto’s. Kent of herkent u de personen op de foto’s? Heeft u hen vaker gezien? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of deel informatie via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Deel informatie dan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).