Fraude geldautomaat - meerdere locaties - Helden, Kessel, Horn

Op maandag 2 december 2022 tussen zeven en half negen ‘s avonds zijn er op drie geldmaat-pinautomaten in Kessel, Helden en Horn zogenaamde cashtrappers geplaatst. Dit betreft een nagemaakte geldklep, die geen geld uitgeeft, maar aan de achterzijde voorzien is van een plakstrip die het geld van pinners opvangt.

Omschrijving



Op camerabeelden is te zien dat op alle drie de locaties een en dezelfde verdachte de vervalste geldkleppen plaatst. Het betreft een man van ongeveer 25-30 jaar oud en hij droeg die avond een donkerkleurig vest met capuchon, een donkerkleurige jas en een zwarte pet. Ook droeg hij een zwart mondmasker. Herken je de verdachte, of heb je meer informatie die kan leiden tot zijn identiteit? Neem dan contact met ons op via het nummer 0800-6070.

Wie pint bij een geldautomaat voorzien van een cashtrapper, zal in eerste instantie niets in de gaten hebben, aangezien de procedure voor de uitgifte van het geld op de normale manier verloopt. Maar als de bankpas uit de automaat is gehaald, komt er vervolgens geen geld uit. Pinners lopen dan zonder geld weg, waarna de dief de buit komt collecteren.

Denk je dat je te maken hebt met een geldautomaat die voorzien is van een cashtrapper? Bel dan het nummer dat op de geldautomaat staat en blijf bij de automaat staan, zodat de criminelen het geld niet te pakken krijgen. Voelt u zich onveilig? Bel dan de Politie via 112.