Mishandeling - Rotterdam - Zuidplein

Op 6 juli 2022 werd een vrouw in een winkel in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam lastig gevallen en uiteindelijk mishandeld. De politie toont beelden van de verdachte.

Omschrijving

De vrouw merkte even na 15:30 uur op dat een man achter haar aanliep. Hij wilde contact, maar de vrouw wilde dat niet. Hij bleef aandringen en werd uiteindelijk boos. Dit leidde tot een harde klap in het gezicht van het slachtoffer en trap na. Omstanders haalden de man bij de vrouw weg. We tonen beelden van deze brute mishandeling in Bureau Rijnmond.