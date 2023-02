Schietincident – Hoge Filterweg - Rotterdam

Half drie zaterdagmiddag 7 januari is op de Hoge Filterweg in Rotterdam-Kralingen meerdere keren geschoten. Een man raakt hierbij zwaargewond. Twee verdachten rijden weg in een witte auto. Het slachtoffer wordt direct naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Het slachtoffer is een 69-jarige Rotterdammer.

Later die middag wordt de witte Mazda 2 aangetroffen op de Luipaardstraat in Rotterdam (Kralingseveer). Het blijkt om een gestolen voertuig te gaan. Uit camerabeelden in de omgeving blijkt dat de bestuurder en de schutter uitstappen en weglopen over de Luipaardstraat (afbeelding 1 / 2). Kort daarna komt er een derde man die terugloopt naar de witte Mazda 2 (afbeelding 3 / 4). Deze derde man pakt een blauwe rugtas uit de auto en ook hij loopt weg over de Luipaardstraat (afbeelding 5).

Omschrijving

Op zaterdag 7 januari 2023, omstreeks 14.25 uur, loopt het slachtoffer met twee vrienden op de parkeerplaats van de Hoge Filterweg in Rotterdam. Uit het niets wordt het slachtoffer neergeschoten. De dader stapt vervolgens rechtsachter in een witte Mazda 2. De auto rijdt vervolgens weg.

Later die middag wordt de witte Mazda 2 aangetroffen op de Luipaardstraat in Rotterdam (Kralingseveer). Het blijkt om een gestolen voertuig te gaan. Uit camerabeelden in de omgeving blijkt dat de schutter uitstapt en wegloopt over de Luipaardstraat. Naast hem loopt een andere man. De politie onderzoekt of deze persoon ook met het incident te maken heeft. Kort daarna komt er een andere man naar de witte Mazda 2. Deze man pakt een blauwe rugtas uit de auto en ook hij loopt weg over de Luipaardstraat.