Steekincident Mosselbaai Purmerend Laatste update: 07-02-2023 | 14:05 Zaaknummer: 2022237707 Datum delict: 13-11-2022 Plaats delict: Purmerend In de nacht van zondag 13 november 2022 is omstreeks 01.30 uur een 19-jarige man uit Amsterdam zwaargewond geraakt bij een steekincident dat na een huisfeest plaatsvond aan de Mosselbaai in Purmerend. Bij het feest waren veelal jongeren aanwezig. De politie doet dinsdagavond 7 februari een oproep in Opsporing Verzocht. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Nadat de melding bij de politie binnenkwam zijn direct meerdere eenheden die kant op gegaan. De agenten troffen een grote groep mensen op straat aan. Er zou naast het steekincident ook zijn geschoten. Bij de Mosselbaai op de kruising van het Wonderfontein zagen zij op de grond een gewonde jongeman liggen. Hij werd door de ambulance met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat met een steekwapen vitale organen zijn geraakt zoals zijn darmen, een nier en een long. Destijds zijn door de politie in totaal 8 jongens/mannen tussen de 16 en 22 jaar oud aangehouden. Zij werden later heengezonden. De recherche in Purmerend onderzoekt dit steekincident en kan jouw hulp bij het onderzoek goed gebruiken. Wie heeft het 19-jarige slachtoffer op zondag 13 november jl. neergestoken? Meld Misdaad Anoniem (M)

We snappen dat het lastig is om met de politie te praten als je iets weet over een ernstig misdrijf. Onder sommige jongeren is het simpelweg ‘not done’ om over iemand anders te praten. Zeker omdat ze misschien bang zijn dat anderen erachter komen dat jij degene bent die heeft gepraat.

Om niet met de politie te hoeven praten, maar toch veilig te kunnen tippen, bestaat Meld Misdaad Anoniem. Dat is een onafhankelijke partij die helemaal losstaat van de politie. Zij zorgen ervoor dat wel jouw tip, maar nooit jouw naam bij ons terechtkomt.

Ook telefoonnummers zijn voor hen niet zichtbaar. Jouw veiligheid staat bij hen voorop. Een tip is dus nooit naar jou te herleiden. En tegelijkertijd kun je wel zorgen dat een misdrijf wordt opgelost.

Vragen -Weet jij wie bij dit steekincident betrokken is/zijn?

-Ben jij degene die heeft gestoken?

-Heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan a.u.b. contact op met de recherche in Purmerend via bijgaand tipformulier of telefonisch via de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem via Meld Misdaad Anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000 Graag met vermelding van zaaknummer: 2022237707