Explosie – Topaaslaan - Utrecht

Laatste update: 11-01-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023000149 Datum delict: 01-01-2023 Plaats delict: Utrecht

Tijdens de jaarwisseling vond een grote explosie plaats op de kruising van de Topaaslaan met de Robijnlaan in Utrecht. Door de knal was er een ruit van een nabijgelegen appartement gesneuveld, een bushokje ontzet en een geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd. Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt. De politie is op zoek naar getuigen.