Woningoverval - Catalpastraat - Almere

In de kerstnacht van zondag 25 op maandag 26 december 2022 is er een woningoverval gepleegd op de Catalpastraat in Almere. De achterpui van een woning werd door middel van een vuurwerkbom kapot geblazen. De verdachten en mogelijke vluchtauto staan op beeld. Herken jij deze mannen?

Omschrijving

Rond half 5 worden een moeder en haar dochter in hun woning opgeschrikt door harde knallen. De achterpui van hun woning wordt op dat moment met zwaar vuurwerk kapot geblazen. Daarna komen drie overvallers de woning in en eisen ze geld van de bewoners. En het wordt nóg angstaanjagender: er wordt daarbij gedreigd met een vuurwapen. Omdat er geen geld in huis blijkt, gaan de mannen er zonder buit vandoor.

Kort voor de explosie is die nacht een jongen in de straat te zien die een vuurwerkpot afsteekt. De serie knallen die volgen en pijlen die de lucht ingaan, zijn duidelijk bedoeld als afleiding voor de woningoverval die dan bij de woning gaat beginnen. Even daarvoor is te zien dat deze kleine rode auto door de straat rijdt. We vermoeden dat de verdachten na de overval in die auto zijn gevlucht.

Signalement verdachten

Volgens de slachtoffers hebben twee van de daders een donkere huidskleur. De derde heeft een licht getinte huidskleur. Alle drie de mannen zijn vermoedelijk tussen 20 en 30 jaar oud.

Na de overval reed, zoals hierboven op de camerabeelden te zien is, een kleine rode auto door de Catalpastraat. Mogelijk betrof dit de auto van de daders. Behalve over die auto en de drie overvallers ontvangt de politie graag uw informatie over de man die het siervuurwerk aanstak.



Eerdere poging

Op woensdag 21 december rond 23.00 uur filmde de deurbelcamera van de slachtoffers een man die aanbelde en vervolgens vroeg of hij van het toilet gebruik mocht maken. Op dat moment stonden er een of twee mannen achter een struik. Mogelijk was het oorspronkelijke plan om op dat moment al de overval te plegen. Dit is niet gebeurd, doordat moeder en dochter het niet vertrouwden en niet open hebben gedaan.