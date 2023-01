Bankhelpdeskfraude - Javastraat - Den Helder

Deze jongeman rekent in diverse winkels af met de bankpas van een 85-jarige vrouw uit Den Helder. De bankpas van de vrouw werd door middel van bankhelpdeskfraude afhandig gemaakt. Herkent u hem? Neem contact op met de politie via 0800-6070.

Omschrijving

Op 19 oktober 2022 wordt de vrouw gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. De man geeft aan dat mevrouw het slachtoffer is geworden van bankfraude. Haar bankrekening moet direct geblokkeerd worden. Hiervoor moet de bankpas worden ingenomen door de bank. Er zou een pakketbezorger bij haar thuis langskomen om de bankpas op te halen. Niet veel later staat inderdaad iemand voor de deur die de bankpas komt ophalen.

Later die dag heeft een onbekende man in diverse winkels betaald met de bankpas van de 85-jarige vrouw uit Den Helder. Hij is vastgelegd op camera.

In overleg met het Openbaar Ministerie worden de beelden van de verdachte eerst onherkenbaar vertoont. Wanneer zijn identiteit niet binnen twee weken bekend is, of hij zichzelf in die periode niet bij de politie heeft gemeld, worden de beelden alsnog herkenbaar vrijgegeven.