Oplichting - Bankhelpdeskfraude - Den Helder

Deze man staat in een dure kledingwinkel in Amsterdam af te rekenen met de bankpas van een bejaard echtpaar uit Den Helder. De bankpassen van het echtpaar werden door middel van bankhelpdeskfraude afhandig gemaakt. Herkent u deze man?

Omschrijving

Op woensdag 26 oktober 2022 wordt het stel gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De man gaf aan dat hij constateerde dat er twee nieuwe bankpassen waren aangevraagd vanuit een andere stad. Dat vond hij verdacht en gaf aan actie te willen ondernemen. Het echtpaar moest hiervoor een aantal dingen doen waaronder de huidige bankpassen en het in de woning aanwezige contant geld in een envelop meegeven aan zijn collega, die langs zou komen. Na het echtpaar uren aan de lijn te hebben gehouden, stond omstreeks 16.45 uur inderdaad een man voor de deur. De man liep naar binnen en nam de envelop mee voor ‘onderzoek’. Later bleek dat hij meer uit de woning heeft meegenomen. Zo werden ook diverse goederen zoals een tablet en twee telefoons door hem meegenomen.

Later die avond werd omstreeks 18.40 uur in een dure kledingwinkel in de PC Hoofdstraat in Amsterdam ter waarde van €8000 aan herenkleding gekocht met de bankpassen van het echtpaar uit Den Helder. De man die afrekende met de bankpas van het echtpaar is vastgelegd op camera. De verdachte is vermoedelijk landelijk actief.