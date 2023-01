Openbare ordeverstoringen - Legmeer - Amstelveen

In de nacht van 29 op 30 oktober 2022 loopt een optreden van een Eritrese zanger in een partycentrum op de Touwslagerij in Amstelveen uit op een confrontatie met de politie, met vernielingen en fors geweld tot gevolg. Kort na middernacht, het feest is dan volop gaande, ontstaan voor de ingang en op straat ongeregeldheden en vechtpartijen tussen bezoekers onderling én bezoekers met de beveiliging van het partycentrum. De ter plaatse gekomen agenten weten in de eerste instantie de rust te herstellen, maar na grofweg een uur ontstaan weer vechtpartijen met de beveiliging. De politie treedt opnieuw op, maar dan keert een menigte van ongeveer 100 tot 150 mannen zich tegen de politie. Politieagenten worden bekogeld met stenen en volle bierblikken. Het onderzoeksteam deelt nu beelden van de ongeregeldheden bij de tramhalte, in de hoop achter de identiteit van de in totaal elf verdachten te komen.

Omschrijving

Verdachten

Bij deze rellen heeft de politie al 25 mannen aangehouden voor vernielingen, het verstoren van de openbare orde en openlijke geweldplegingen: zij zijn afkomstig uit woonplaatsen, verspreid door het hele land. Naar de volgende elf personen wordt nog gezocht:

NN1

Man

Witte trui met capuchon over zijn hoofd

Opvallen grote logo op de achterzijde van zijn trui.

Donkerkleurige spijkerbroek

Witte sportschoenen met aan de achterzijde een zwart vlak

Aan de onderzijde aan de zijkant van zijn schoenen zwart gekleurd is

NN2

Man

Donker getinte huidskleur

Donkerkleurige jas binnekant blauw

Witte spijkerbroek die onderuit gezakt is onder zijn billen

Aan de rechterzijkant van zijn broek heeft hij een witte lus hangen tot aan zijn knieën

Zwartkleurig haar in een Afro kapsel die opsteekt.

Zwartkleurige schoenen met accenten aan de beide zijden met een witte streep aan de onderzijde van de schoenen.

NN5

Man

Licht getinte huidskleur

Zwartkleurig haar in een Afro omhoog gekamd.

Licht bruine bijna beige jas aan

Donkerkleurige trui

Lichtkleurige spijkerbroek

Witte sportschoenen met een zwartkleurige Nike logo aan de zijkant.

NN6

Man

Licht getinte huidskleur

Zwartkleurig haar naar boven gekamd

Witte jas met zwarte grote vlakken onder de borstkast tot aan de heup

Witte spijkerbroek met grijze vlekken erin

Zwartkleurige nektasje met witte teksten op de band van de tas en op de tas

Wit/zwarte sportschoenen.

NN9

Man

Donker getinte huidskleur

Zwart haar omhoog gekamd

Opvallende blauwkleurige met witte mouwen baseball of basketbal jas aan

Zwarte t-shirt of trui van het merk Puma met logo onder zijn jas.

Blauwe spijkerbroek met scheuren erin

Wit/zwarte sportschoenen

NN10

Man

Licht getinte huidskleur

Donker kleurige jas met capuchon over zijn hoofd

Donker kleurige joggingbroek

Zwartkleurige nektasje over schuin over zijn schouders

Zwartkleurige sportschoenen

NN14

Man

Donker getinte huidskleur

Zwarte Afro haren omhoog gekamd

Zwarte trui met een wit t-shirt met capuchon eroverheen aangetrokken

Zwartkleurige broek

Witte sportschoenen

Blauwkleurige onderbroek met witte letters op de zijde van de elastiek

NN15

Vrouw

Licht getinte huidskleur

Tijger print bandana vastgebonden om haar hoofd

Strakke tijger print pakje aan met tijger print korte broek

Zwartkleurige tas schuin over haar schouders met witte tekst erop

Witte sportschoenen met lange witte sokken met aan de bovenzijde van de sokken een logo

NN16

Man

Donker getinte huidskleur

Zwart haar omhoog gekamd

Zwarte jas met aan de onderzijde een witte vlak of witte t-shirt onder jas

Zwarte spijkerbroek

Heup tasje schuin over zijn schouders heen

Witte sportschoenen

NN17

Man

Licht getinte huidskleur

Zwartkleurig kort opgeschoren haar

Zwartkleurige t-shirt met rood/witte tekst ter hoogte van de borstkast

Donkerblauwe spijkerbroek

Zwart kleurige sportschoenen met witte logo's erop en dikke witte onderrand

NN21

Man

Lengte 1.75 - 1.80 m.

Licht getinte huidskleur

Lichte broek

Grijs gevlekt T-shirt met korte mouwen

Witte sportschoenen, met zwarte accenten bij de veters

Sacharovlaan

Bij de tramhalte op de Sacharovlaan worden de politiemensen continu zwaar bekogeld met stenen, die de relschoppers tussen de tramrails vandaan halen. Hierbij raakt een agent gewond aan zijn been. De aanwezige politiemensen hebben de sfeer als uiterst agressief en dreigend ervaren. Ook werd er met een auto ingereden op een collega. Hiervoor is één man aangehouden.

Vragen

Het grotendeel van de bezoekers in het partycentrum waren van Eritrese afkomst. De politie heeft dan ook de hoop dat mensen, specifiek uit deze gemeenschap, de elf verdachten kennen of herkennen. Herkent u de mannen en vrouw op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.