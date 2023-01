Zware explosie bij een basisschool in Noord - wie herkent de verdachten?

Laatste update: 09-01-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023000150 Datum delict: 01-01-2023 Plaats delict: Amsterdam

Zondag 1 januari 2023 is er een zware explosie geweest bij een basisschool in Amsterdam Noord. Bij deze levensgevaarlijke en enorme knal zijn meerdere ramen, muren en diverse deuren uit hun voegen geblazen en vernield. Het gebroken glas ligt zelfs 25 meter verderop in het schoolgebouw en er is sprake van brandschade, zowel binnen het gebouw als aan de buitenkant. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, maar de schade aan dit schoolgebouw is enorm en zal nog lang nadelige gevolgen hebben voor het schoolpersoneel en de kinderen. De politie is dan ook direct na het incident een onderzoek gestart om er achter te komen wie verantwoordelijk zijn voor deze onbezonnen actie en op wie de schade kan worden verhaald. Daarom deelt de politie de beelden van de verdachten, in de hoop achter hun identiteit te komen.