Bankhelpdeskfraudes Zoetermeer en Pijnacker

Omschrijving

Zo werd op donderdag 25 augustus bij een vrouw uit Zoetermeer door een zogenaamde bankmedewerker haar bankpas opgehaald en werd er gepind bij een geldautomaat op de Middelwaard en bij benzinestation De Haan in Zoetermeer. Op dinsdag 27 september werd een 76-jarige Zoetermeerder het slachtoffer en werd er met zijn bankpas gepind aan het Meeuwenveld in Zoetermeer. Op donderdag 13 oktober werd een 80- jarige man het slachtoffer en werd er gepind bij een geldautomaat aan de Quirinegang in Zoetermeer. Op vrijdag 14 oktober werd met een weggenomen bankpas opnieuw gepind aan de Quirinegang in Zoetermeer. Een 86-jarige inwoner van Pijnacker werd op dinsdag 25 oktober het slachtoffer van een bankhelpdeskfraude en werd er met zijn pas gepind in Pijnacker. In de uitzending worden er in deze vijf verschillende zaken camerabeelden getoond van de verdachten.