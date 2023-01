Steekincident 'vrouw met hondje' Den Haag

Omschrijving

De Sportlaan ligt in de Vogelwijk in Den Haag. Rond 21.00 uur verliet mevrouw met haar rollator haar woning. Op het moment dat ze bijna aan de voorzijde van de flat loopt wordt het slachtoffer door een man aangesproken. Hij spreekt Nederlands tegen haar maar gaat op een gegeven moment over in een andere taal of gemompel. Dan begint hij haar plotseling in haar zij te stompen. Mevrouw loopt zo snel als mogelijk in de richting van de entree van een opvolgende flat en roept om hulp. De man die haar aanviel is in een onbekende richting weggelopen. In het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer meerdere keren in haar zij is gestoken. De verdachte is een blanke man van ongeveer 1.75 lang en ongeveer 40 a 50 jaar oud. Hij droeg een pet met mogelijk een ruitjesmotief met een klep. De man had een fors postuur en droeg een zwarte korte jas. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.