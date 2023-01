Bankhelpdeskfraude en straatroof Den Haag

Omschrijving

Onder bedreiging moest het slachtoffer met de straatrover naar een pinautomaat meelopen op de Leyweg in Den Haag. Daar moest het slachtoffer 500 euro uit deze geldautomaat pinnen. Deze straatrover is ook te zien bij een bankhelpdeskfaude die op maandag 7 november op de Dedemsvaartweg in Den Haag werd gepleegd. Daar werd een 82-jarige Hagenaar door twee mannen opgelicht die zich voordeden als zogenaamde bankmedewerkers. Deze twee mannen pinden met de bankpas van het slachtoffer bij dezelfde geldautomaat aan de Leyweg in Den Haag. Een van deze twee mannen, de man met de pet, was degene die de jongen beroofde. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.