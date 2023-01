Vermissing Jim Olsthoorn

Omschrijving

Jim is woonachtig bij de GGZ instelling Sint Joris in Delft, waar hij onder begeleiding woont. Jim is nu zo’n anderhalve week spoorloos en zijn familie maakt zich grote zorgen. Mogelijk is Jim op donderdag 12 januari tussen 20.30 uur 21.30 uur vertrokken. Jim wordt door zijn familie en vrienden omschreven als een hele lieve man, ontzettend vrolijk en altijd geïnteresseerd in anderen. Hij is ook nooit eerder weggelopen. Jim is 1.70 lang, hij heeft brede schouders en een stevig postuur. Hij heeft een bol gezicht en grijs/blauwe ogen. Hij heeft kort stekelig bruin/zwart haar. Jim is mogelijk vertrokken in een lichte groene jas, blauwe spijkerbroek met een geruit overhemd en bruine leren schoenen met veters. in de uitzending worden er foto's van Jim getoond.