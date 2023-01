Straatroof Zoetermeer

Het 17-jarige slachtoffer is samen met een vriend op het station. Toen de twee jongens het station wilde verlaten werden ze tegengehouden door een groep jongens. De twee jongens moeten hun spullen inleveren. De 17-jarige jongen wil dat niet doen en zet het op een rennen. Bij winkelcentrum Meerzicht wordt hij klem gezet. De groep dwingt de jongen om zijn airpods en een mobiele telefoon af te geven. Hierbij wordt de jongen ook nog geslagen. De vriend van het slachtoffer heeft de hulp ingeroepen van familieleden en die heeft één van de straatrovers op het Jagerspad kunnen achterhalen. De straatrover roept dat hij niks heeft gedaan, een getuige ziet dat deze jongen een mobiele telefoon weggooid. Dit blijkt de eerder weggenomen telefoon te zijn van het 17- jarige slachtoffer. Van de straatrover zijn beelden gemaakt. Omdat de straatrover vermoedelijk minderjarig is worden de beelden nu niet herkenbaar getoond. Als de verdachte zich niet voor volgende heeft gemeld worden de beelden herkenbaar getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.