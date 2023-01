Wie zijn deze auto-inbrekers?

Op vrijdag 6 januari 2023 is er ingebroken in een auto aan het Linker Rottekadehof in Rotterdam op de grote parkeerplaats, naast het doorsteekje naar de speeltuin. Bij de inbraak zijn er diverse goederen weggenomen waaronder een jas met hierin een portemonnee. In die portemonnee zat onder andere een bankpas, ook nog andere passen en contant geld. Ook werd er een andere zwarte damesjas meegenomen en een tas van de Bijenkorf met daarin een poloshirt. Kort na de diefstal is er met de gestolen pinpas betaald in een avondwinkel op de Goudsesingel in Rotterdam.

Omschrijving

Op de camerabeelden zijn 3 verdachten te zien. Verdachte 1 loopt de avondwinkel in en het valt op dat hij een opvallende lange zwarte jas aan heeft. De andere verdachten geven bij de ingang van de avondwinkel een tas van de Bijenkorf over. Vervolgens loopt verdachte 2 naar binnen en blijft verdachte 3 bij de ingang staan. Verdachte 3 heeft het Bijenkorf tasje vast en loopt later ook de winkel in, hij blijkt twee jassen over elkaar heen aan te hebben en de buitenste jas is een zwarte jas van Northface. Uiteindelijk wordt er afgerekend bij de kassa met een bankpas en geeft verdachte 1 aan verdachte 2 een pakje sigaretten. Even later wordt er ook nog in het nabijgelegen Diamond casino aan de Botersloot betaald met de gestolen bankpas. Op de camerabeelden is alleen verdachte 1 zichtbaar die dit keer zonder pet beter zichtbaar is op de camerabeelden.

Uit verder onderzoek blijkt dat verdachte 2 ook op camerabeelden is te zien nav een diefstal uit een personenauto op de Bergsingel in Rotterdam. Dit gebeurde tussen 28 december 2022 21.30 uur en 29 december 2022 09.30 uur. Daar werd uit de personenauto een tas meegenomen met daarin een betaalpas. Met deze pas zijn vervolgens meerdere betalingen gedaan, waaronder bij de AH to go op het Rotterdam CS. Na het bestuderen van de camerabeelden werd ook verdachte 2 hierop herkend.