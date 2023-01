Bankfraude - Oosterhout

Omschrijving

Het slachtoffer werd die dag gebeld door een man die zich valselijk uitgaf als medewerker van de bank. Hij vertelde dat het slachtoffer kennelijk per ongeluk op een phishing mail had gedrukt. Hierdoor was er geprobeerd fraude met de rekening te plegen. De oplichter overtuigde de aangever om een programma op de computer te installeren en om de bankpassen aan een collega van hem mee te geven. Dezelfde dag werd bij een bankautomaat in Oosterhout geld van de rekening opgenomen. De pinner staat op beeld.