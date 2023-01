Mishandeling - Karrestraat - Breda

Op zondag 27 februari 2022 rond 00.05 uur liepen twee mannen hand in hand in de binnenstad in Breda. Samen hadden ze carnaval gevierd en waren op weg naar huis. Door een groep mannen werden ze uitgescholden waarna ze door de groep mishandeld werden.

Omschrijving

De groep riep dingen naar de twee vrienden als: “Jullie horen niet op deze wereld!” en: “Jullie moeten dood!” “Flikkers, homo’s!”. Toen EEN van de twee vrienden zei de ze met rust gelaten wilden worden, toe liep het uit de hand. Er ontstaat een woordenwisseling. En ineens valt er een klap, waarbij het slachtoffer meteen zijn neus breekt. Hij wordt naar de grond gewerkt waar hij ook nog klappen en trappen krijgt. Zijn vriend is dan net buiten beeld. Hij probeert op te staan en krijgt meteen weer klappen. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis geopereerd. Nu, bijna een jaar later, heeft hij nog veel last van deze mishandeling. Ook mentaal. Ook al is het al even geleden, wij zoeken de daders nog steeds! En vandaag hopen we ze met uw hulp alsnog te kunnen vinden.