Diefstal onderwaterscooter - Engelseweg - Helmond

Omschrijving

Het begint op 16 juni vorig jaar met een zwarte Audi. Die wordt gezien bij de parkeerplaats van Watersport Paradise in Helmond. Op 21 juni komen twee mannen, met een zwarte Audi, op bezoek bij deze winkel. Let wel: de politie wil deze twee mannen graag spreken als getuigen. En om uit te sluiten dat ze er iets mee te maken hebben. De mannen zijn geïnteresseerd in de onderwaterscooter die in de showroom staat. Ze bekijken hem en vertrekken dan weer. Op 22 juni wordt aangifte gedaan van diefstal van een kentekenplaat, waarbij een zwarte Audi is gezien. Een dag later, 23 juni, wordt de onderwaterscooter midden in de nacht gestolen uit de showroom. Een man rent naar binnen, grijpt de scooter en gaat er mee vandoor. Weet u meer of bent u getuige? Laat het weten!