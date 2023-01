Ernstig delict - Deken van Somerenstraat - Eindhoven

De politie wil deze man dringend spreken in verband met een eerder gepleegd delict tijdens het uitgaansleven in Eindhoven. Met jullie hulp gaan we hem hopelijk vinden. Herken je jezelf, meld je dan!

Omschrijving

In de nacht van zaterdag op zondag 10 april 2022, tussen 04.30 uur en 05.30 uur, net na sluitingstijd van de caf├ęs, heeft er een incident plaatsgevonden. Hiervan is ook aangifte gedaan. Het onderzoek laat het helaas niet toe om meer informatie prijs te geven, maar we hebben jullie hulp echt nodig bij het vinden van deze man. Dus als je hem (her)kent, neem dan contact op. Informatie delen kan via 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of vul hier het tipformulier in.

Tevens een oproep aan de man op de afbeelding: herken je jezelf, meld je dan!