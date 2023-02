Berovingen - Diverse locaties - Kerkrade, Hoensbroek

In de regio Parkstad hebben er in de maand januari meerdere gewelddadige diefstallen plaatsgevonden. Bij deze incidenten werden slachtoffers onder bedreiging van een wapen beroofd. Daarbij werd ook fysiek geweld niet geschuwd. Er wordt nog onderzocht of en hoe deze zaken mogelijk verband met elkaar hebben.

8 februari 2023 Dinsdagavond 7 februari was er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor dit onderzoek. De nacht van dinsdag- 7 op woensdagnacht 8 februari werd daarop het voertuig dat zaterdagnacht 14 januari werd gestolen bij de beroving brandend aangetroffen in Landgraaf. Lees daarover hier meer.

Omschrijving

Twee incidenten worden nader toegelicht. Rond 01:00 uur in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 januari zitten twee personen in een auto op iemand te wachten op de Deken Deutzlaan in Kerkrade wanneer twee personen onder dreiging van een vuurwapen en met toepassing van fysiek geweld de bestuurder beroven van zijn voertuig. In het onderzoek is een persoon in beeld gekomen met wie we in het kader van het onderzoek graag in contact komen.

Eerder die maand, donderdagavond 5 januari, werd een man door drie personen beroofd op de Ailbertuslaan in Kerkrade. Onder dreiging van een wapen moet hij bezittingen afstaan aan de verdachten. In het onderzoek is een groep personen vastgelegd die mogelijk voor dit incident verantwoordelijk is. De groep loopt via de Rolduckerstraat over de Monseigneur van Gilsstraat in de richting van de Ailbertusstraat.

Herkent u de personen of heeft u meer informatie die kan leiden tot hun identiteit? Deel die informatie dan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).