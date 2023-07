Beroving conducteur – Croeselaan- Utrecht

In de nacht van dinsdag 8 november op woensdag 9 november 2022 wordt een 65-jarige conducteur op de Croeselaan in Utrecht gewelddadig beroofd. Wie herkent deze dief?

Omschrijving

Woensdag 9 november 2022 is een 65-jarige man rond 00:35 klaar met zijn dienst als hoofdconducteur op stations Utrecht centraal. Vanaf het moment dat de man door de toegangspoortjes loopt richting Jaarbeurszijde, heeft de man al het gevoel dat iemand hem volgt. Hij kijkt achter zich, maar ziet niemand. De man vervolgt zijn weg via de schuifdeuren naar de roltrap, kijkt nog een keer achter zich en ook ditmaal ziet hij niemand.

Vlak bij de deur van de parkeergarage hoort de man een sissend geluid achter zich. Hij draait zich direct om en ziet een persoon, met een donkergkleurde jas aan die direct een agressieve en dreigende houding aannam. De hoofdconducteur schiet direct in een verdedigende houding totdat hij een voorwerp ziet in de hand van de verdachte. Het slachtoffer schrikt hier zo erg van dat hij weg rent, maar helaas komt hij ten val. Hij valt van de trap af en eindigt onder aan de trap op zijn rug.

De verdachte staat over het slachtoffer heen gebogen, waarop het slachtoffer schoppende bewegingen maakt om zich zo nog enigszins te kunnen verdedigen. De verdachte weet desondanks deze bewegingen, de tas van de schouder te grijpen. De hoofdconducteur twijfelt geen moment en gaat erachter aan. Na enige tijd bedenkt de hoofdconducteur zich dat er geen waardevolle spullen in de tas zaten en staakt de achtervolging. De man is ontzettend ontdaan van dit voorval. Zeker gezien het feit dat hij een week later zou gaan genieten van zijn pensioen.

Signalement verdachte: