Overvallen-Ambachtsplein 30-Rotterdam

De medewerkers van een supermarkt aan het Ambachtsplein in Rotterdam worden maar liefst twee keer in één week slachtoffer van een overval. Beide keren wordt een kassamedewerker bedreigd met een mes. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Op 27 december, even voor acht uur ’s avonds, komt een man met een mes de winkel binnen. Hij bedreigt een kassamedewerker met een groot mes. De medewerker moet de kassa openen waarna de overvaller het geld uit de kassa graait en er vandoor gaat.

Drie dagen later is het weer raak. Een man staat in de rij bij de kassa. Hij legt enkele boodschappen op de band die hij contant wil betalen. Als de caissière de kassalade opent om wisselgeld te pakken, staat de man ineens naast haar en houdt een mes tegen haar borst. Hij graait geld uit de kassa en rent er vandoor. De caissière rent hem nog achterna en ziet hem verdwijnen richting de brug bij de Rietdekkerweg.

Een overval is voor de slachtoffers een traumatische ervaring. We willen deze overvallen dan ook graag oplossen. We weet meer over deze overvallen of heeft beelden waar de dader(s) mogelijk opstaan en heeft de politie niet gesproken. Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.