Overvallen-Franselaan-Rotterdam

In februari 2022 wordt een medewerker van een telefoonreparatiewinkel tot twee keer toe slachtoffer van een overval. Het grijpt hem zo aan dat hij inmiddels gestopt is met zijn werk. In het programma Opsporing Verzocht van 31 januari besteedden we aandacht aan deze overvallen. Wie kan meer vertellen over deze zaak?

Omschrijving

Maandag 7 februari rond kwart over drie in de middag krijgt een 24-jarige medewerker van een telefoonwinkel aan de Franselaan in Rotterdam-West de schrik van zijn leven als twee mannen de winkel inkomen met een vuurwapen en hem bedreigen.

Het slachtoffer krijgt door een van de overvallers het vuurwapen tegen zijn hoofd gedrukt. Hij dreigt met het wapen en eist dat hij geld wil zien. Als het slachtoffer de kassalade opent doen de verdachten een greep uit de kassa. Ook stelen zij meerdere telefoons die ze in een rode Dirk tas stoppen. Vervolgens vluchtten zij in de richting van de Deensestraat. Het slachtoffer denkt dat het dezelfde mannen zijn die eerder op de middag ook al bij hem in de winkel waren. Er was toen nog een derde man bij en nadat zij allerlei vragen over telefoons hadden gesteld, verlieten zij na 5 minuten de winkel.

Tweede overval

Woensdag 23 februari is het weer raak bij de telefoonwinkel. De winkel wordt opnieuw overvallen. De medewerker wordt nu door een overvaller bedreigd met een mes. Mogelijk is de verdachte die we zoeken ook bij deze overval betrokken. Het kan zijn dat hij uit de buurt afkomstig is. We onderzoeken daarom of er verband is tussen deze twee overvallen.

Kijkersvragen

We hebben camerabeelden van een van verdachten in de winkel. We willen uiteraard weten wie de man in het zwart is.

Vlak voor de overval van 7 februari, dus de eerste in de reeks, staat deze getuige met zijn witte bezorgfiets op de kruising van de Hogebanweg en de Franselaan. Hij heeft de dader mogelijk goed kunnen zien. Even later fietst hij de Franselaan in. En als de overvaller wegvlucht, zien we hem op hoge snelheid achter hem aanfietsen. We willen heel graag nog met deze getuige spreken.

Heeft u informatie die kan helpen bij het oplossen van deze overval(len)? Aarzel dan niet en neem contact op met de politie via opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.