Zware mishandeling - Groene Hilledijk - Rotterdam Zuid

Op vrijdag 24 juni 2022 omstreeks 23.40 uur werd een man mishandeld op de Groene Hilledijk ter hoogte van de New York Pizza. De man werd dusdanig hard geslagen dat hij het bewustzijn verloor en hard met zijn hoofd de stoep raakte. Hij liep daarbij ernstig letsel op waar hij nog altijd de gevolgen van ondervindt. De verdachte staat goed op camerabeelden en we hopen dat mensen hem snel herkennen.

Omschrijving

Het slachtoffer was met drie vrienden een stukje aan het rijden met een huurscooter. Op de Groene Hilledijk ter hoogte van de New York Pizza begonnen twee vrienden van het slachtoffer met elkaar te dollen. Het slachtoffer en een andere vriend van hem stonden erbij en wilden de stoeiende mannen op een gegeven moment weer uit elkaar halen.



De verdachte, een onbekende man, besluit zich er dan mee te bemoeien. Hij schopt eerst iemand die op de grond ligt en slaat daarna het slachtoffer vanaf de linkerkant tegen zijn hoofd. Die klap zorgt ervoor dat het slachtoffer direct bewusteloos raakt en dan hard met zijn hoofd op de stoep belandt. Door zowel de klap als de pijnlijke landing loopt het slachtoffer zware verwondingen op aan zijn gezicht en hoofd.

We hebben camerabeelden waarop de mishandeling en de verdachte goed te zien zijn. De verdachte komt eerst in beeld op het moment dat hij op een stoel voor de New York Pizza zit. Hij praat hier wat met mensen van de pizzeria, mogelijk is hij daar een bekende. Na het incident doet hij snel zijn Gucci-petje af en zijn capuchon op. Hierna loopt hij weg in de richting van de Bree.



Herkent u de man van de beelden? Laat het ons weten!